Tel Aviv: Katze demoliert Cockpit eines Flugzeuges

Tel Aviv: Eine Katze war in einer Boeing 737 zwei Wochen lang eingeschlossen. In immer größer werdender Panik begann der Stubentiger, das Cockpit zu demolieren.

Das Flugzeug, eine Boeing 737, soll am 24. Jänner in einem Flughafen in Tel Aviv geparkt worden sein. Seitdem stieg es nicht mehr in die Luft. Irgendwann verirrte sich offenbar eine Katze in die Maschine und kam nicht mehr hinaus. In ihrer Verzweiflung und von Hunger getrieben, hatte sie begonnen, die Sitze und Teile der Verkleidung im Cockpit anzufressen.

Katze beim Fotografieren entdeckt

Entdeckt wurde das Tier von Luftfahrtjournalist Itay Blumental. Er wollte eigentlich nur ein paar Fotos von der Boeing knipsen und entdeckte dabei den Stubentiger am Fenster des Cockpits. Die Fotos seiner Entdeckung teilte er auf Twitter.

© Itay Blumental / Twitter

Das Cockpit wurde an mehreren Stellen von der Katze angefressen

Hoher Schaden im Cockpit

Der Schaden, der durch die Mietze verursacht worden ist, soll hoch sein. Ein Sicherheitscheck soll überprüfen, ob das Cockpit der Maschine keine ernsthaften Funktionsstörungen hat. Wie die Katze überhaupt in das Flugzeug gekommen ist, ist unklar.