"The Voice"-Kandidatin wurde Opfer von Menschhändlern

Vera Kravtsova wollte in Thailand einen neuen Schritt in ihrer Musikkarriere machen. Doch die "The Voice"-Kandidatin wurde Opfer skrupelloser Menschenhändler.

Berühmtheit erlangte Vera Kravtsova (27) durch "The Voice Belarus". In ihrer Heimat begeisterte sie ein Millionenpublikum. Neben Musik war auch Modeln eine weitere Leidenschaft der 27-Jährigen. Dafür zog sie nach Thailand. Doch ein vermeintliches Jobangebot kostete ihr das Leben.

Das belarussische Nachrichtenportal "Minska Pravda" berichtete, dass Vera Kravtsova in die Fänge von Menschenhändlern geriet. Von ihnen wurde sie zuerst zu betrügerischen Machenschaften gezwungen. Später wurde die ehemalige "The Voice"-Kandidatin getötet. Ihre Organe wurden ihr entnommen und weiterverkauft.

Entführung statt Modeljob

Laut Medienberichten reiste die Belarussin zuerst nach Bangkok und danach nach Myanmar. Sie beziehen sich auf eine Passagierliste. Während dieser Zeit hatte Vera Kravtsova noch Kontakt mit ihrer Familie.

Sie wollte dort einen Modeljob annehmen, doch die 27-Jährige geriet in ein kriminelles Netzwerk, so ein Bericht von "RTL". Die Bande brachte die Belarussin in ein "Betrugszentrum".

Dort musste sie im Internet reiche Männer um deren Geld bringen. Die Familie hatte mit ihr seit dem 4. Oktober keinen Kontakt mehr.

Lösegeld verlangt

Die Entführer erpressten die Familie. Sie verlangten ein Lösegeld in Höhe von 500.000 Dollar. Die Angehörigen konnten das Geld nicht aufbringen und wandten sich an die Botschaft. Zu diesem Zeitpunkt war es schon zu spät. Vera Kravtsova konnte nur tot aufgefunden werden.

Die Organe der Belarussin wurden weiterverkauft und die Leiche wurde eingeäschert, so eine Mitteilung der Erpresser an die Familie. Die Angehörigen können den Verlust kaum verkraften. Laut dem Bericht hoffen sie noch, dass wenigstens die Asche zurückkehrt, damit Vera Kravtsova eine würdevolle Bestattung erhalten kann.