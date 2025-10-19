Wiener lebt seit über 20 Jahren auf einsamer kroatischer Insel

Werner Kohl und seine Ehefrau Ana leben seit über 20 Jahren auf einer kleinen Insel in Kroatien. Dort sind sie sogar die einzigen Bewohner.

Auf der kleinen kroatischen Insel Mali Srakane gibt es keine Autos, Geschäfte und Restaurants, nur unberührte Natur und Ruhe. Die einzigen zwei Bewohner sind Werner aus Wien und seine Frau Ana, gebürtige Kroatin.

Das Ehepaar zog vor über 20 Jahren auf die kleine Insel. Ihr Sohn hat Asthma und benötigte eine Erholung am Meer, so das kroatische Portal "Dalmacija Danas".

"Wahre Oase des Glücks"

Sie leben nach dem Motto "Wir bauen auf uns selbst". Noch immer bezeichnet das Paar die Insel als "wahre Oase des Glücks".

Ganz alleine sind sie auf der Insel nicht. Im Sommer kommen gelegentlich Touristen auf die Insel für einen kurzen Besuch. Die seltenen Ausflüge in die nächstgelegene Stadt Mali Lošinj bereiten dem Paar Stress. Sie sagen: "Der Lärm, die Menschenmassen, alle hupen und schreien". Dafür freut sich das Paar umso mehr auf die Rückkehr auf ihre Insel.