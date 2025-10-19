Raubüberfall im Louvre in Paris: Napoleons Juwelen geklaut

Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris hat es am Sonntag nach Angaben der französischen Kulturministerin ein Raubüberfall gegeben.

"Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall", erklärte Kulturministerin Rachida Dati am Sonntag im Onlinedienst X. Es sei niemand verletzt worden. Nähere Details zum Tathergang oder was genau gestohlen wurde, nannte sie zunächst nicht.

Napoleons Juwelen weg

Nach ersten Ermittlungsergebnissen ereignete sich der Diebstahl zwischen 9.30 und 9.40 Uhr, wie es aus Polizeikreisen hieß. Wie die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Ermittler berichtete, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons und der Kaiserin erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem. Der Wert der Beute werde derzeit noch ermittelt.

Die vermummten Täter kamen demnach mit Motorrollern vor dem Museum an, waren mit kleinen Motorsägen ausgerüstet und drangen über eine Lastenaufzug in den Museumsraum ein.

Louvre geschlossen

Wie das Museum auf X mitteilte, bleibt der Louvre "aus außergewöhnlichen Gründen" für den Tag geschlossen. Für eine Stellungnahme war das Museum zunächst nicht zu erreichen.

Der Louvre zählt zu den berühmtesten Attraktionen der französischen Hauptstadt und war mit fast neun Millionen Besuchern 2024 das meistbesuchte Museum der Welt.