Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
"Raus, raus!" – Panik im Louvre, als Räuber zuschlagen
© X/@sxrbggpp

Raubüberfall

"Raus, raus!" – Panik im Louvre, als Räuber zuschlagen

19.10.25, 16:48
Teilen

Am Sonntagvormittag kam es im Pariser Louvre zu einem spektakulären Raubüberfall, der Panik unter den Besuchern auslöste.

Mehrere maskierte Täter drangen in das weltberühmte Museum ein, nutzten Trennschleifer, um über ein Seitenfenster einzusteigen und um damit zwei Vitrinen aufzubrechen. Sie entwendeten Schmuckstücke von immensem Wert.

Grafik zum Louvre-Raub
© oe24

Laut Augenzeugen brach im Museum Chaos aus: Menschen rannten in Panik durch die Gänge, während Sicherheitskräfte versuchten, sie mit "Schnell, schnell!"- und "Raus, raus!"-Rufen  zum Ausgang zu drängen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen bewaffnete Polizisten und Soldaten im Einsatz.

Ein Zeuge berichtete laut "Bild", dass die Polizei zunächst nicht ins Gebäude gelangen hätte können, da einige Glastüren verschlossen waren. Besucher im Inneren hätten verzweifelt gegen die Türen geschlagen, um ins Freie zu kommen.  

Ein weiterer Augenzeuge sah, wie zwei Männer mit einem Lastenaufzug über ein Seitentor eindrangen. Der Fahrradfahrer, der die Einbruchszene gesehen haben will, berichtet laut "Bild" gegenüber dem französischen TV-Sender "LCI", dass er die Polizei gerufen habe. Danach seien insgesamt vier Männer geflüchtet. 

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab und räumte das Museum; Verletzte gab es keine. 

Eines der gestohlenen Schmuckstücke, die Krone von Kaiserin Eugénie, wurde beschädigt nahe dem Tatort gefunden. Der Louvre, der mit 380.000 Objekten (Anm. 35.000 davon ausgestellt) eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt beherbergt, bleibt vorerst geschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden