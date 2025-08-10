Alles zu oe24VIP
Brand auf Hausberg von Edinburgh
© Getty Images

Arthur's Seat brennt

Touristen-Hotspot von Flammen verschluckt

10.08.25, 21:36
Auf Arthur's Seat, dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh, ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr war im Einsatz. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilte ein Sprecher der schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienste am Abend mit. Ein großer Bereich mit Ginster sei von dem Brand betroffen. Zum genauen Ausmaß machte er keine Angaben.  

Brand auf Hausberg von Edinburgh
© Getty Images

Spezialkräfte und vier Löschfahrzeuge seien im Einsatz, teilte er weiter mit. Die Dienste seien am Sonntagnachmittag um 16.05 Uhr über einen Brand informiert worden. Wie es zu dem Feuer kam, war laut Medienberichten nicht bekannt.  

Brand auf Hausberg von Edinburgh
© Getty Images

Die Flammen waren am Abend in der Stadt zu sehen, Qualm zog über die Stadt. Der 251 Meter hohe Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische.

