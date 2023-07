Trotz Waldbränden: Flüge auf die Feuer-Insel fast ausgebucht

Die Flugtickets sind bezahlt, das Hotel ist gebucht. Warum also nicht den geplanten Urlaub durchziehen?

Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, auch in zahlreichen anderen Regionen sind in Griechenland nach langer Trockenheit Großbrände ausgebrochen. Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1.000 Urlauber und Einwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Auch auf der Insel Evia, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Flüge nach Rhodos gut ausgelastet

Not-Quartiere für evakuierte Urlauber

Dennoch scheinen die Flüge auf die Feuer-Inseln nicht storniert zu werden. Wer jetzt im Internet Flüge nach Rhodos oder Korfu sucht, wird zwar fündig, aber von einer freien Sitzplatzwahl ist man weit entfernt. Ein Flieger von Ryanair hebt morgen planmäßig nach Korfu ab - rund 80 % der Sitzplätze sind reserviert. Ein Flug am Mittwoch nach Rhodos ist ebenfalls mit rund 80 % gut ausgelastet.

Auf Rhodos tobte am Montag zum siebten Tag in Folge ein Großbrand. Dort waren am Samstag bei einer der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands rund 20.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. In allen Fällen wurden am Montagmorgen mit dem ersten Tageslicht Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände einzudämmen, wie der Zivilschutz mitteilte.