Trump-Minister spricht über Ufo-Sichtungen

In der Alien-Doku "Age of Disclosure" (dt. "Zeitalter der Enthüllung"), deren Premiere beim "South by Southwest Film Festival" in Texas stattfand, kommen u.a. Pentagon-Insider, Politiker, Geheimdienstler und Technologie-Koryphäen zu Wort.

Darin erzählt Filmemacher Dan Farah etwa von der Entdeckung möglicher außerirdischer Aktivitäten auf der Erde, der Bergung von mysteriösen Flugobjekten (UAP) und angeblichen "Alien-Leichen". Außerdem geht es um Versuche des sogenannten "Reverse Engineering", den Nachbaus außerirdischer Technik. Das soll so "top secret" sein, dass nicht einmal US-Präsidenten eingeweiht seien.

In der Doku kommt etwa auch der aktuelle US-Außenminister Marco Rubio zu Wort. Er sagt: "Wir haben wiederholt Fälle erlebt, in denen etwas im Luftraum über gesperrten Atomanlagen operierte, und es gehört nicht uns. Und wir wissen nicht, wem es gehört. Allein das verdient eine Untersuchung, Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit." Das Bild einer unidentifizierten fliegenden Kugel wurde von einem Spionageflugzeug über Mossul (Irak) im Jahr 2016 aufgenommen. © Jeremy Corbell via CNN × Ex-Direktor der "UAP Task Force" innerhalb des Pentagon sagt: "Ich habe mit meinen eigenen Augen nicht menschliche Fluggeräte und nicht menschliche Wesen gesehen!" Beweise werden dabei keine geliefert. In der Doku behaupten 34 hochkarätige Zeugen, dass sie über die Existenz von Außerirdischen und streng geheimen Forschungsprojekten Bescheid wissen.