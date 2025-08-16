Alles zu oe24VIP
Überraschung! In DIESER Farbe leuchtet die Sonne wirklich
Optische Täuschung

Überraschung! In DIESER Farbe leuchtet die Sonne wirklich

16.08.25, 11:15
Die Sonne, gelb wie ein Kanarienvogel? Ein weitverbreiteter Irrtum. In Wahrheit strahlt unser Stern in einem klaren, reinen Weiß – ein leuchtender Mix aller sichtbaren Farben 

Im All, frei von den Einflüssen der Erdatmosphäre, zeigt sich dieses blendende Licht unverfälscht. Erst die Lufthülle um unseren Planeten sorgt für den warmen Anstrich: Kurzwelliges, blaues Licht wird verstärkt gestreut, übrig bleiben gelbliche, orangefarbene oder rötliche Töne.

Besonders eindrucksvoll wirkt dieser Effekt bei Sonnenaufgang und -untergang. Dann legt das Licht einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurück, blaue und grüne Wellenanteile werden noch stärker herausgefiltert – und der Himmel glüht in tiefem Rot und Orange. Am wahren Farbton der Sonne ändert das nichts: Sie sendet stets gleichmäßig zusammengesetztes weißes Licht aus und verhält sich nahezu wie ein perfekter „Schwarzkörperstrahler“, dessen Energiemaximum genau im sichtbaren Spektrum liegt.

Ob goldenes Nachmittagslicht oder spektakulärer Feuerball am Horizont – die warmen Farbtöne sind ein Geschenk der Erdatmosphäre. Die Sonne selbst bleibt davon unberührt und strahlt unverändert weiß durch das gesamte Sonnensystem.

