Überraschung: Ryanair erhöht plötzlich Freigepäck

Ryanair-Passagiere dürfen sich ab sofort über mehr Platz im Handgepäck freuen. Der irische Billigflieger hat am Montag neue Regeln eingeführt und erlaubt nun umgerechnet rund 20 Prozent mehr Volumen beim kostenlosen kleinen Gepäckstück.

Statt wie bisher 40 mal 25 mal 20 Zentimeter (20 Liter) dürfen die Taschen nun 40 mal 30 mal 20 Zentimeter groß sein – das entspricht 24 Litern.

Hintergrund der Änderung sind geplante EU-Vorgaben: Künftig sollen einheitliche Mindestgrößen für kostenloses Handgepäck bei Flügen innerhalb Europas gelten. Diskutiert wird aktuell ein Maß von 40 mal 30 mal 15 Zentimetern. Ryanair hatte mit seiner bisherigen Regelung die Breite dieser Vorgaben unterschritten und zieht nun vorab nach.

Die Airline hat ihre bekannten Gepäckrahmen („Bag Sizer“), mit denen die Größe kontrolliert wird, bereits an die neuen Maße angepasst. Am Grundprinzip ändert sich jedoch nichts: Auch die größere Tasche muss weiterhin unter dem Vordersitz verstaut werden. Wer zusätzlich einen kleinen Rollkoffer in die Kabine mitnehmen möchte, braucht weiterhin ein kostenpflichtiges Upgrade.