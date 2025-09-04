Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Überraschung: Ryanair erhöht plötzlich Freigepäck
© Getty

Mehr Platz

Überraschung: Ryanair erhöht plötzlich Freigepäck

04.09.25, 21:11
Teilen

Ryanair-Passagiere dürfen sich ab sofort über mehr Platz im Handgepäck freuen. Der irische Billigflieger hat am Montag neue Regeln eingeführt und erlaubt nun umgerechnet rund 20 Prozent mehr Volumen beim kostenlosen kleinen Gepäckstück. 

Statt wie bisher 40 mal 25 mal 20 Zentimeter (20 Liter) dürfen die Taschen nun 40 mal 30 mal 20 Zentimeter groß sein – das entspricht 24 Litern.

Hintergrund der Änderung sind geplante EU-Vorgaben: Künftig sollen einheitliche Mindestgrößen für kostenloses Handgepäck bei Flügen innerhalb Europas gelten. Diskutiert wird aktuell ein Maß von 40 mal 30 mal 15 Zentimetern. Ryanair hatte mit seiner bisherigen Regelung die Breite dieser Vorgaben unterschritten und zieht nun vorab nach.

Die Airline hat ihre bekannten Gepäckrahmen („Bag Sizer“), mit denen die Größe kontrolliert wird, bereits an die neuen Maße angepasst. Am Grundprinzip ändert sich jedoch nichts: Auch die größere Tasche muss weiterhin unter dem Vordersitz verstaut werden. Wer zusätzlich einen kleinen Rollkoffer in die Kabine mitnehmen möchte, braucht weiterhin ein kostenpflichtiges Upgrade.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden