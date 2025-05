Um 950 Euro: Mutter wollte Tochter (6) verkaufen

Ein südafrikanisches Gericht hat eine Mutter wegen des Verkaufs ihrer sechsjährigen Tochter verurteilt.

Die Angeklagte, ihr Partner sowie ein gemeinsamer Freund seien wegen Menschenhandels und Entführung schuldig gesprochen worden, erklärte der Richter am Freitag. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau im Februar 2024 ihre Tochter für umgerechnet etwa 950 Euro verkauft hatte. Der Richter vertagte die Urteilsverkündung. Der Mutter droht eine lebenslange Haftstrafe.

Das Gericht wirft der Mutter vor, ihre Tochter als Ware zu betrachten. Es gebe Beweise für Zahlungen oder zumindest Beweise für das Versprechen von Zahlungen, erklärte der Richter. Mehrere Zeugen sagten in dem zwei Monate dauernden Prozess aus, die Mutter habe ihnen offenbart, dass sie ihre Tochter Joshlin "verkauft" habe.

Landesweite Aufsehen

Das Verschwinden der damals sechsjährigen Joshlin hatte im vergangenen Jahr landesweit für Aufsehen gesorgt. Der südafrikanische Sportminister, Gayton McKenzie, sprach eine Belohnung von umgerechnet rund 48.000 Euro für die sichere Rückkehr des Mädchens aus. Der Fall nahm eine Wendung, als die Ermittler vermuteten, dass die Mutter ihr Kind an einen traditionellen Heiler verkauft haben könnte. Der Prozess wurde in einem kleinen Gemeindesaal in einem Fischerdorf etwa 135 Kilometer nördlich von Kapstadt geführt. Vor dem Verhandlungssaal sammelten sich Menschenmassen und riefen: "Wir wollen Joshlin zurück." Sie reagierten mit Applaus auf das Urteil. Viele Einwohner hatten die Polizei nach dem Verschwinden des Mädchens bei der Suche in der Region unterstützt.