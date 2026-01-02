Unglück in Disney World: Felsbrocken rollt auf Besucher

Bei einem Unglück im Disney World im US-Bundesstaat Florida ist ein Mitarbeiter des Freizeitparks verletzt worden.

Der Mann wurde von einem 180 Kilo schweren künstlichen Felsbrocken aus Gummi getroffen, der auf das Publikum der Show "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" zurollte, wie ein Sprecher des Freizeitparks am Freitag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

"Woah! Das kam direkt auf uns zu!" ist in einem Video des Vorfalls zu hören, der sich am Dienstag im Disney World Resort in Orlando ereignete. Zu sehen ist, wie der Mitarbeiter sich dem Gummi-Felsbrocken in den Weg stellt, um ihn aufzuhalten, und dabei umgeworfen wird. Andere Mitarbeiter eilen dem Mann zur Hilfe, der am Kopf blutet.

Der verletzte Mitarbeiter sei auf dem Wege der Besserung, erklärte der Disney-Sprecher. Das Sicherheitsteam des Unternehmens sei dabei, den Vorfall zu untersuchen. Die Stunt-Show werde umgestaltet, um ähnliche Vorfälle zu verhindern. Die Szene, in der ein Felsbrocken auf Indiana Jones zurollt, gehört zu den berühmtesten Szenen aus dem ersten Indiana-Jones-Film "Jäger des verlorenen Schatzes" von 1981.