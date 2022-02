Vergifteter Champagner in Restaurant – Familienvater tot

Ein Deutscher starb, als er mit Freunden eine 3-Liter-Flasche Champagner trank, die mit großen Mengen Ecstasy versetzt war. Seine Freunde überlebten den Gift-Cocktail.

Nach einer möglichen Vergiftung von Restaurantbesuchern im bayerischen Weiden in der Oberpfalz ist nach bisherigen Erkenntnissen kein weiterer Betroffener seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren hatten sich am Samstagabend eine Flasche Champagner geteilt. Bei allen machten sich Vergiftungserscheinungen bemerkbar. Acht Betroffene kamen ins Spital, ein 52-Jähriger starb noch in der Nacht auf Sonntag.

Eine Sonderkommission namens "Markt" hat die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk (BR). Man gehe nicht von Vorsatz aus und ermittle in alle Richtungen. Es werde außerdem derzeit keine bestimmte Person als Beschuldigter geführt, hieß es in dem BR-Bericht weiter.