Wegen Grönland: EU legt Zoll-Deal mit USA auf Eis

EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit den USA

Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt.

"Im Zusammenhang mit Grönland"

"Mit der Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland hat der US-Präsident den Bogen endgültig überspannt", teilte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange von der SPD, in Straßburg mit.