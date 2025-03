Vergiftung nach Dessert: Drei Tote und zwei im Spital

Die Patienten waren zwischen 68 und 89 Jahre alt und litten bereits an Grunderkrankungen.

Gesundheitsbehörden untersuchen einen schweren Listeriose-Ausbruch, der mit in NHS-Krankenhäusern servierten Desserts in Verbindung steht. Drei Menschen sind gestorben und zwei weitere wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie mit Listerien kontaminierte Nachspeisen verzehrt hatten, teilten die UK Health Security Agency (UKHSA) und die Food Standards Agency (FSA) mit.

Insgesamt wurden fünf Fälle von Listeria monocytogenes zwischen Mai und Dezember 2024 gemeldet. Betroffen waren Krankenhäuser in Yorkshire und Humber, Nordwestengland, West Midlands und Wales. Die Patienten waren zwischen 68 und 89 Jahre alt und litten bereits an Grunderkrankungen. Bei einem der Todesfälle wurde Listeriose als direkte Todesursache bestätigt, berichtet "The Sun".

Mousses und Eiscremes in Verdacht

Im Verdacht stehen Mousses und Eiscremes eines bestimmten Unternehmens. Als Vorsichtsmaßnahme hat die FSA alle gekühlten Desserts des Herstellers aus Krankenhäusern und Pflegeheimen zurückrufen lassen. Die Produkte müssen aus dem Verkauf genommen und unter Quarantäne gestellt werden. Es wird jedoch weiterhin geprüft, ob es andere mögliche Infektionsquellen gibt.

Listeriose ist eine seltene, aber potenziell schwere Infektion durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel. Symptome sind Fieber, Muskelschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Besonders gefährdet sind Schwangere, ältere Menschen und immungeschwächte Personen, bei denen es zu Komplikationen wie Sepsis oder Meningitis kommen kann.

Schwerwiegende Symptome

Bei Routinekontrollen in einem NHS-Krankenhaus im Südwesten Englands wurde Listeria in zwei Mousse-Sorten festgestellt. Obwohl die Werte unter dem gesetzlichen Grenzwert lagen, könnten immungeschwächte Patienten schwerwiegende Symptome entwickeln. Die NHS-Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wurden angewiesen, die betroffenen Produkte nicht mehr zu servieren.

Die Untersuchungen laufen in Zusammenarbeit mit der FSA, den betroffenen Unternehmen und den zuständigen lokalen Behörden. 2023 wurden in England und Wales 177 Listeriose-Fälle gemeldet, darunter sieben größere Ausbrüche, die mit verschiedenen Lebensmitteln in Verbindung gebracht wurden.