Verrät dieses Detail Putins Doppelgänger-Geheimnis?

Ist Putin schwer krank? Nutzt der Russland-Präsident einen Doppelgänger, um sich keiner Gefahr auszusetzen? Diese Fragen drängen sich im Internet in fast schon regelmäßigen Abständen auf. Jetzt behauptet der ukrainische Rennfahrer Igor Sushko, den endgültigen Beweis gefunden zu haben - und wird von anderen Nutzern zurechtgewiesen.

Putin's double has been doing such a great job all this time and then gave up the game the instant he tried to find his watch on his left hand, since real Putin wears his watch on his right. pic.twitter.com/BdvHwyegls