Verurteilt: Vier Männer versuchten Ameisen zu schumggeln

In Kenia sind vier junge Männer wegen des versuchten Schmuggels von Ameisen schuldig gesprochen worden.

Ein Gericht verurteilte zwei Belgier, einen Vietnamesen und einen Kenianer am Mittwoch zu Geldstrafen von jeweils umgerechnet mehr als 6.150 Euro. Die Angeklagten hatten eingeräumt, die Ameisen besessen zu haben, den Vorwurf des versuchten Schmuggels aber zurückgewiesen.

Die beiden 18-jährigen Belgier waren im April im Besitz von 5.000 Ameisenköniginnen festgenommen worden, die in 2.244 Röhrchen verpackt waren. Die beiden anderen Verurteilten lagerten die Ameisen laut der Anklageschrift in 140 mit Baumwolle gefüllten Spritzen. Die beiden Fälle stehen in keinem Zusammenhang, wurden aber gemeinsam verhandelt.

"Ameisen-Fan" aufgeflogen

Einer der Belgier ist laut der Anklageschrift ein "Ameisen-Fan", der Zuhause in Belgien ganze Ameisenkolonien hielt und Mitglied der Facebook-Gruppe "Ameisen und Ameisenhaltung" war. Er sagte im Polizeiverhör aus, nicht gewusst zu haben, dass der Transport von Ameisen illegal ist.

Die Polizei schätzte den Wert der Insekten, die die Belgier lagerten, auf umgerechnet mehr als 6.800 Euro. Unter den Ameisen waren laut Gerichtsdokumenten auch Tiere der seltenen Art Messor cephalotes. Eine einzelne Königin dieser Art ist demnach umgerechnet mindestens 87 Euro wert.

Der Besitz von wildlebenden Tieren ohne Erlaubnis steht in Kenia unter Strafe. Bei Verstoß drohen Geldstrafen von umgerechnet bis zu 8.800 Euro und Haftstrafen von fünf oder mehr Jahren. Die kenianische Naturschutzbehörde Kenya Wildlife Service (KWS) warf den vier jungen Männern "Bio-Piraterie" vor. Sie hätten versucht, die Ameisen auf Märkten für exotische Haustiere in Europa und Asien zu verkaufen, wo die Nachfrage nach seltenen Insektenarten steige, erklärte die Behörde.