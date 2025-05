GTA 6: 85(!) brandneue Screenshots zeigen Charaktere & Orte im Detail

Rockstar Games hat kürzlich 85 neue Bilder zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Diese zeigen nicht nur die beiden Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos, sondern auch viele weitere Personen und Schauplätze.

Mit dem neuen Trailer bekommen Fans einen noch besseren Eindruck davon, was sie im kommenden Teil der Serie erwartet. Die Veröffentlichung des Spiels wurde nun auf Mai 2026 verschoben.

Neue Bilder geben Einblick in die Welt von GTA 6

Zusammen mit dem zweiten Trailer hat Rockstar Games insgesamt 85 neue Bilder von Grand Theft Auto VI (kurz: GTA 6) präsentiert. Die Bilder stammen direkt aus dem Spiel und zeigen Figuren, Orte und Umgebungen, die im kommenden Teil eine wichtige Rolle spielen sollen.

Zu sehen sind unter anderem die Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos. Beide wurden bereits im ersten Trailer gezeigt und bilden das Zentrum der neuen Handlung. Die nun veröffentlichten Bilder geben einen besseren Eindruck davon, wie sie im Spiel dargestellt werden – inklusive verschiedener Kleidung, Gesichtsausdrücke und Szenen, in denen sie mit weiteren Figuren interagieren.

Charaktere im Detail

Lucia Caminos

Lucia Caminos – frisch aus dem Gefängnis, bereit für einen Neuanfang. © Rockstar Games ×

Lucia ist eine entschlossene Frau mit schwieriger Vergangenheit. Sie wurde früh von ihrem Vater im Kämpfen unterrichtet und verbrachte Zeit im Gefängnis von Leonida. Nach ihrer Entlassung trägt sie eine elektronische Fußfessel und ist fest entschlossen, ihr Leben zu ändern.

Jason Duval

Jason Duval – Ex-Soldat auf der Suche nach einem besseren Leben. © Rockstar Games ×

Jason wuchs in einem Umfeld voller Betrüger auf und diente später in der Armee. Nach seiner Rückkehr arbeitete er für lokale Drogenhändler in den Keys. Seine Begegnung mit Lucia könnte sein Leben grundlegend verändern.

Cal Hampton

Cal Hampton – zurückgezogen lebender Freund mit einem Faible für Verschwörungstheorien. © Rockstar Games ×

Cal ist ein Freund von Jason und verbringt seine Zeit damit, Küstenwachen-Kommunikation abzuhören. Er lebt zurückgezogen und ist ein begeisterter Anhänger von Verschwörungstheorien.

Boobie Ike

Boobie Ike – vom Straßenleben zum erfolgreichen Unternehmer in Vice City. © Rockstar Games ×

Boobie ist eine lokale Größe in Vice City. Er hat es geschafft, aus dem Straßenleben heraus ein legales Imperium aufzubauen, das Immobilien, einen Nachtclub und ein Tonstudio umfasst.

Dre’Quan Priest

Dre’Quan Priest – vom Straßenhändler zum Musikproduzenten mit großen Ambitionen. © Rockstar Games ×

Dre’Quan ist ein aufstrebender Musikproduzent, der früher auf den Straßen aktiv war. Jetzt konzentriert er sich darauf, mit seinem Label Only Raw Records durchzustarten.

Brian Heder

Brian Heder – alter Hase im Drogengeschäft mit eigenen Immobilien. © Rockstar Games ×

Brian ist ein erfahrener Drogenschmuggler, der Jason eine Unterkunft bietet, solange dieser bei lokalen Geschäften hilft.

Raul Batista

Raul Batista – charmanter Bankräuber mit einem Auge für Risiken. © Rockstar Games ×

Raul ist ein charmanter und erfahrener Bankräuber, der ständig nach neuen Talenten für seine riskanten Überfälle sucht.

Real Dimez (Bae-Luxe & Roxy)

Real Dimez – Rap-Duo, das die Straßen von Vice City musikalisch erobert. © Rockstar Games ×

Bae-Luxe und Roxy sind ein Rap-Duo, das seine Erfahrungen von der Straße in erfolgreiche Musik umwandelt.

Neue Schauplätze innerhalb und außerhalb von Vice City

Vice City – die schillernde Metropole von Leonida. © Rockstar Games ×

Neben den Figuren zeigen die Bilder auch verschiedene Orte, die Spielerinnen und Spieler ab dem geplanten Erscheinungstermin im Mai 2026 erkunden können. Im Mittelpunkt steht dabei Vice City, eine fiktive Stadt, die stark an Miami (US-Bundesstaat Florida) erinnert.

Vice City ist das pulsierende Herz von Leonida, inspiriert von Miami (USA). Die Stadt bietet eine Mischung aus glamourösen Stränden und einem lebhaften Nachtleben. © Rockstar Games ×

Doch das Spiel bleibt nicht auf die Stadtgrenzen beschränkt: Auch umliegende Gebiete wie Leonida Keys – eine Anspielung auf die Florida Keys (eine Inselkette im Süden von Florida, USA).

Eine Inselgruppe südlich von Vice City, die an die Florida Keys (USA) erinnert. Bekannt für ihre luxuriösen Yachthäfen und tropische Atmosphäre. © Rockstar Games ×

Auch der Mount Kalaga ist zu sehen. Diese Orte erweitern die Spielwelt und bieten landschaftlich abwechslungsreiche Umgebungen – vom dichten Wald bis zu Küstenstraßen.

Ein Nationalpark mit dichten Wäldern und Bergen, ideal für Outdoor-Aktivitäten. © Rockstar Games ×

Noch kein offizielles Gameplay – aber erste Hinweise auf die Handlung

Obwohl bisher noch kein offizielles Video mit Spielszenen veröffentlicht wurde, lassen die Bilder und der zweite Trailer bereits einige Rückschlüsse auf das Geschehen zu. Es scheint, als stünde eine Geschichte im Mittelpunkt, die stark auf das Zusammenspiel zwischen Jason und Lucia ausgerichtet ist – möglicherweise mit Elementen wie Flucht, Zusammenhalt und Kriminalität.

Neuer Veröffentlichungstermin: Mai 2026

Ursprünglich war GTA 6 für den Herbst 2025 angekündigt. In der vergangenen Woche hat Rockstar Games jedoch offiziell mitgeteilt, dass sich der Termin verschiebt. Das Spiel soll nun am 26. Mai 2026 erscheinen.

© Rockstar

Die Veröffentlichung ist derzeit für PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. Eine Version für den PC wurde bislang nicht bestätigt und dürfte voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt folgen.