Video soll beweisen, dass er lebt: Trifft Putin hier seinen ''Bluthund'' Kadyrow?

Einem Reporter des russischen Staatsfernsehens zufolge, traf Präsident Wladimir Putin den tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow. Was steckt dahinter?

Über den Gesundheitszustand des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow wurde in den letzten Wochen vermehrt spekuliert. Neben Gerüchten, er solle in ein Koma gefallen sein, machten auch angebliche Todesmeldungen bereits die Runde. Die Echtheit dieser Meldungen, ist schwierig zu beurteilen.

Jetzt teilte der russische Moderator Pawel Sarubin auf seinem Telegram-Kanal mit, Kadyrow und Putin hätten sich getroffen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti verbreitete dazugehörige Bilder. Doch an der Echtheit der Bilder gibt es einige Zweifel.

Der ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko stellte etwa die Frage in den Raum, ob es sich tatsächlich um Putin und seinen "Bluthund" - ein geläufiger Spitzname des Tschetschenen-Machthabers - handelt. "Die Pro-Kreml-Medien veröffentlichen ein Video von einem Treffen zwischen Putin („Putin“?) und Kadyrow („Kadyrow“?). Es ist nicht bekannt, wann dieses Treffen stattgefunden hat.“, spekuliert Gerashchenko über mögliche Doppelgänger.

Entstand das Video bereits vor einem Monat?

Unklar ist zudem, ob das Video tatsächlich am Donnerstag entstanden ist. Gerashchenko ergänzte später in einem weiteren Tweet, dass laut dem russischen Telegram-Kanal VCHK-OGPU soll das fünfminütige Treffen tatsächlich stattgefunden. Allerdings sei das Video offenbar wiederholt bearbeitet geworden - und zwar auf einem MacBook. Noch vor rund einem Monat wurden sämtliche Produkte von Apple in allen russischen Behörden verboten. Das bedeutet, dass sich der Kreml entweder nicht an sein eigenes Verbot hält oder das Video bereits für über einem Monat entstanden sei.

Ebenso für Zweifel sorgt die laut pro-ukrainischen Medien veränderte Stimme von Kadyrow. Ein möglicher Hinweis auf eine Krankheit des Tschetschenen-Chefs? Über den Gesundheitszustand von Kadyrow meinte Gerashchenko: „Einige sagen, dass er bereits gestorben ist. Andere, dass er sich in einem kritischen Zustand befindet und aufgrund eines schweren Nierenversagens ins Koma gefallen ist oder dass er vergiftet wurde.“

Erst vor rund einem Monat kam Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg nach Moskau ums Leben. Der Regierungsberater 'prophezeite' damals: "Ich habe sofort geschrieben, dass Kadyrow der Nächste sein wird."

Putins "Bluthund" äußerte sich bisher nicht zu einem mutmaßlichen Treffen mit Putin.