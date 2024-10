Vier israelische Soldaten bei Kämpfen getötet

Vier israelische Soldaten sind nach Militärangaben im Süden des Libanons getötet worden.

Es handle sich um Reservisten im Alter von 22 bis 42 Jahren, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Sechs weitere Soldaten seien bei den Kämpfen schwer verletzt und in Krankenhäuser in Israel transportiert worden. Israelische Medien berichteten, die Soldaten seien am Mittwoch in ein südlibanesisches Dorf eingedrungen und dabei von Kämpfern der Hisbollah überrascht worden.

Diese seien aus einem Schacht gekommen und hätten Handgranaten auf die Truppen geworfen. Seit Beginn der Bodenoffensive im Libanon vor mehr als drei Wochen wurden damit Medienberichten zufolge 21 israelische Soldaten getötet.

Überfall der Hamas

Bei dem Überfall der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen auf Israel mit 1.200 Toten und 250 Verschleppten vor mehr als einem Jahr und bei den Kämpfen seither wurden nach Armee-Angaben bisher 756 Soldaten und Soldatinnen getötet.