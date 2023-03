Vier Tote bei Absturz von Militär-Helikopter in Kolumbien

Beim Absturz eines Militär-Helikopters im Nordwesten Kolumbiens sind vier Menschen ums Leben gekommen.

Er bedauere mitteilen zu müssen, dass es bei dem Absturz in Quibdó keine Überlebenden gegeben habe, schrieb der Präsident des südamerikanischen Landes Gustavo Petro auf Twitter am Sonntagabend (Ortszeit). "Ich habe die Behörden angewiesen, sich sofort in das Gebiet zu begeben, um sich der Notlage anzunehmen und die Ursachen des Absturzes zu untersuchen."

Der Armeehubschrauber befand sich demnach auf einem Versorgungsflug mit Lebensmitteln für Truppen in der Gegend. Die Ursachen des Absturzes waren zunächst unklar. Der Zivilschutz des Department Chocó, dessen Hauptstadt Quibdó ist, ging von einem technischen Defekt aus.