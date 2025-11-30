Vier Tote bei Schüssen auf Kindergeburtstag

Bei einem Schusswaffenvorfall in Stockton im US-Staat Kalifornien sind vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden.

"Etwa 14 Individuen wurden von Schüssen getroffen und vier Opfer wurden als tot bestätigt", erklärte die lokale Polizei am Samstagabend (Ortszeit) in Onlinediensten.

Die Schießerei ereignete sich auf einer Kindergeburtstagsfeier, wie der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, mitteilte. Behörden sprachen von einem "gezielten Vorfall".