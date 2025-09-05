Vor Bordtoilette: Mann macht Heiratsantrag im EasyJet-Flieger

Ein EasyJet-Passagier hat seine Freundin während des Fluges nach Spanien überraschend vor der Bordtoilette um ihre Hand gebeten – die Reaktionen reichten von Begeisterung bis Kopfschütteln.

Während eines EasyJet-Fluges nach Benidorm kam es zu einem ungewöhnlichen Moment: Ein Mann kniete sich im Gang vor den Bordtoiletten hin und machte seiner Partnerin einen Heiratsantrag.

Eine Mitreisende filmte die Szene und teilte sie auf TikTok. Das Video zeigt den sichtlich nervösen Mann im weißen Hemd und Jeansshorts, wie er die Hände seiner Freundin hält und um ihre Hand anhält. Trotz einer kurzen Unterbrechung, als ein Passagier aus der Toilette wollte, sagte die überraschte Frau „Ja“. Unter Applaus steckte er ihr den Ring an.

Die Crew reagierte prompt: Über die Borddurchsage wünschte sie dem Paar „alles Gute“, was die Stimmung weiter auflockerte.

Hitzige Debatte im Netz

Innerhalb von zwei Tagen erreichte das Video über eine Million Aufrufe. Während viele den romantischen Mut des Mannes feierten, äußerten andere Kritik am ungewöhnlichen Ort. Kommentare wie „Warum nicht einfach in Benidorm?“ oder „Ich würde meine Lebensentscheidungen überdenken“ machten die Runde.

Andere hingegen nahmen das Paar in Schutz: „Vielleicht haben sie sich im Flugzeug kennengelernt – wir kennen die Geschichte nicht. Lasst sie einfach glücklich sein.“ Auch Verständnis zeigte sich: „Nicht jeder kann sich einen aufwendigen Antrag leisten – Hauptsache, sie sind glücklich.“