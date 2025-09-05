In Milliardenhöhe: EU verhängt Geldstrafe gegen Google

Die EU-Kommission verhängt eine Milliardenstrafe gegen Google ...
Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro.
- Bekannte Kult-Disco ist pleite
- Knalleffekt: BMW zeigt erstes Serienmodell der Neuen Klasse
- DIESER Roboter mäht, bläst und räumt Schnee – revolutioniert er die Gartenarbeit?
Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit.
"Ungerechtfertigte Strafe"
Google kündigte umgehend an, gegen die "ungerechtfertigte" Strafe vorgehen zu wollen.