In Milliardenhöhe: EU verhängt Geldstrafe gegen Google

Wettbewerbsregeln

In Milliardenhöhe: EU verhängt Geldstrafe gegen Google

05.09.25, 17:24
Teilen

Die EU-Kommission verhängt eine Milliardenstrafe gegen Google ...

Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro.

Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit. 

"Ungerechtfertigte Strafe"

Google kündigte umgehend an, gegen die "ungerechtfertigte" Strafe vorgehen zu wollen.

