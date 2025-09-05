DIESER Roboter mäht, bläst und räumt Schnee – revolutioniert er die Gartenarbeit?

Auf der IFA in Berlin präsentiert Yarbo einen multifunktionalen Gartenroboter, der nicht nur mäht, sondern auch als Laubbläser, Schneefräse und sogar als automatische Scheibtruhe fungiert.

Die Technikmesse IFA in Berlin setzt dieses Jahr neue Maßstäbe. Während Smartphones in den Hintergrund rücken, erobern smarte Helfer für Haus und Garten die Messehallen – allen voran ein revolutionärer Alleskönner auf Ketten.

Helfende Roboter

Heuer hoch im Kurs: helfende Roboter. Samsung nutzt zwar die Gelegenheit, um sein neues „Galaxy S25 FE ab 749 Euro" vorzustellen, oe24 berichtete , doch die wahren Stars sind andere. Klassische Technikprodukte wie Smartphones und Laptops verlieren zunehmend an Bedeutung – stattdessen rücken innovative Haushalts- und Gartenhelfer ins Rampenlicht.

Der absolute Blickfang: Der modulare Gartenroboter von Yarbo. Das noch junge Unternehmen mit Wurzeln in den USA und China präsentiert ein Kettenfahrzeug, das zunächst an einen gewöhnlichen Mähroboter erinnert. Doch dieser Helfer kann weit mehr als nur Rasen mähen. Das „modulare Mähwerk kann allerdings auch gegen einen Laubbläser oder eine Schneefräse ausgetauscht werden."

Besonders beeindruckend: Der Yarbo-Roboter schleppt bis zu 220 Kilogramm und folgt seinem Besitzer auf Schritt und Tritt. Er verwandelt sich so in eine „automatische Scheibtruhe" – ideal für schwere Gartenarbeiten oder Transporte. Die intelligente Orientierung ermöglicht autonomes Arbeiten ohne ständige Überwachung. Wenn er die Erwartungen hält, dann ersetzt ein einziges Grundgerät gleich mehrere Spezialmaschinen.

KI erobert auch die Küche

Nicht nur im Garten, auch in der Küche revolutioniert künstliche Intelligenz den Alltag. „Bosch und Siemens schicken einen Backofen ins Rennen, der mithilfe Künstlicher Intelligenz bis zu 100 Gerichte eigenständig erkennen kann." Der smarte Ofen wählt automatisch das optimale Programm und die perfekte Zubereitungszeit – je nachdem, ob Sie einen Kuchen, Braten oder eine Auflauf zubereiten. Schluss mit verbrannten Gerichten und Fehlversuchen!

Die IFA 2025 zeigt deutlich: Die Zukunft gehört intelligenten Helfern, die uns lästige Routinearbeiten abnehmen. Ob im Garten oder in der Küche – smarte Roboter und KI-gestützte Geräte revolutionieren unseren Alltag und machen ihn komfortabler denn je.