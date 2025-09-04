Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.600 aktien down -2% Andritz AG 60.00 aktien up +0.93% BAWAG Group AG 113.10 aktien up +1.8% CA Immobilien Anlagen AG 22.440 aktien up +0.09% CPI Europe AG 18.200 aktien down -1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 225.00 aktien up +0.9% EVN AG 22.950 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 82.60 aktien up +1.23% Lenzing AG 26.550 aktien up +0.76% Mayr-Melnhof Karton AG 80.40 aktien up +1.39% OMV AG 46.720 aktien up +0.47% Oesterreichische Post AG 29.150 aktien up +1.22% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.360 aktien equal +0% SBO AG 26.650 aktien up +0.95% Telekom Austria AG 9.560 aktien up +1.16% UNIQA Insurance Group AG 12.180 aktien up +0.33% VERBUND AG Kat. A 61.75 aktien up +1.9% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.000 aktien up +0.46% Wienerberger AG 29.320 aktien up +0.21% voestalpine AG 28.160 aktien up +0.43%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
samsung
© samsung

Mobil

Samsung enthüllt NEUES Galaxy S25 FE – DAS steckt im Preiskracher

04.09.25, 13:44
Teilen

Samsung bringt mit dem Galaxy S25 FE ein Smartphone auf den Markt, das Premium-Features zum attraktiven Preis bietet. Ab heute können Technik-Fans in Österreich zugreifen – und bekommen dabei sogar ein Geschenk ihrer Wahl. 

Das neue Fan Edition Modell packt beliebte Premium-Funktionen in ein schlankes Design. Mit dem charakteristischen Look der S25-Serie ausgestattet, bringt das S25 FE die neueste One UI 8 Oberfläche, Galaxy AI-Features und eine ProVisual Engine für kreative Bildbearbeitung mit.

So viel kostet das Preisknaller-Smartphone

Unter der Haube steckt ein kraftvoller 4.900 mAh Akku und eine verbesserte Vapor Chamber für zuverlässige Leistung. Das Smartphone kostet in der 128-GB-Version 749 Euro, mit 256 GB 809 Euro und mit 512 GB 929 Euro – erhältlich in Navy, Icyblue, Jetblack und White.

Das Galaxy S25 FE

Das Galaxy S25 FE ist ab dem 4. September, 12 Uhr in Österreich in den Farben Navy, Icyblue (im Foto), Jetblack und White erhältlich. Es wird zu folgenden UVP-Preisen angeboten: Das Galaxy S25 FE mit 128 GB für 749 €, das Galaxy S25 FE mit 256 GB für 809 € und das Galaxy S25 FE mit 512 GB für 929 €.  

© samsung

Beim Kauf erhalten Kunden bis zum 4. Oktober ein Geschenk ihrer Wahl: eine Galaxy Watch7 (44 mm oder 40 mm) oder die neuen Galaxy Buds3 Pro in Silber.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden