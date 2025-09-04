Samsung enthüllt NEUES Galaxy S25 FE – DAS steckt im Preiskracher

Samsung bringt mit dem Galaxy S25 FE ein Smartphone auf den Markt, das Premium-Features zum attraktiven Preis bietet. Ab heute können Technik-Fans in Österreich zugreifen – und bekommen dabei sogar ein Geschenk ihrer Wahl.

Das neue Fan Edition Modell packt beliebte Premium-Funktionen in ein schlankes Design. Mit dem charakteristischen Look der S25-Serie ausgestattet, bringt das S25 FE die neueste One UI 8 Oberfläche, Galaxy AI-Features und eine ProVisual Engine für kreative Bildbearbeitung mit.

So viel kostet das Preisknaller-Smartphone

Unter der Haube steckt ein kraftvoller 4.900 mAh Akku und eine verbesserte Vapor Chamber für zuverlässige Leistung. Das Smartphone kostet in der 128-GB-Version 749 Euro, mit 256 GB 809 Euro und mit 512 GB 929 Euro – erhältlich in Navy, Icyblue, Jetblack und White.

Das Galaxy S25 FE ist ab dem 4. September, 12 Uhr in Österreich in den Farben Navy, Icyblue (im Foto), Jetblack und White erhältlich.

Beim Kauf erhalten Kunden bis zum 4. Oktober ein Geschenk ihrer Wahl: eine Galaxy Watch7 (44 mm oder 40 mm) oder die neuen Galaxy Buds3 Pro in Silber.