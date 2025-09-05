Bekannte Kult-Disco ist pleite

Nach monatelangen Gerüchten ist es fix: Eine der bekanntesten Diskotheken von Linz sperrt endgültig zu.

Der Musikpark A1 war über Jahre ein Fixpunkt im Linzer Nachtleben. Tausende feierten dort ihre ersten Partys, tanzten bis in die Morgenstunden und machten die Disco zum Kult. Doch schon seit Monaten herrschte Funkstille auf Social Media – jetzt ist klar, warum.

Laut Medienberichten wurde über die Betreiberfirma bereits im Juni am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Damit ist das Ende endgültig besiegelt. Die Türen in der Hamerlingstraße 42 bleiben dauerhaft geschlossen.

Versuche der Rettung

Die neuen Betreiber wollten den Club mit besserem Sicherheitskonzept, Rap-Acts und Social-Media-Marketing neu beleben. Doch aus dem geplanten Neustart wurde nichts. Zuletzt häuften sich Berichte über Ärger beim Einlass und Ausschreitungen, der Ruf des A1 litt zunehmend.

Schwerer Schlag für Linzer Jugend

Für viele Linzerinnen und Linzer ist das Aus ein schwerer Schlag. Auch wenn die Disco nicht unumstritten war – das A1 gehörte zur Stadt wie kaum ein anderer Club. "Gemma A1" – für viele Linzer war das jahrelang die Standard-Antwort, wenn’s ums Fortgehen ging.