Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.560 aktien up +0.11% Andritz AG 60.70 aktien up +2.1% BAWAG Group AG 112.40 aktien up +0.72% CA Immobilien Anlagen AG 22.460 aktien up +1.08% CPI Europe AG 18.410 aktien up +1.15% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien down -0.22% EVN AG 22.800 aktien down -0.65% Erste Group Bank AG 82.50 aktien down -0.54% Lenzing AG 26.450 aktien up +1.15% Mayr-Melnhof Karton AG 80.70 aktien up +0.75% OMV AG 46.620 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 28.900 aktien down -0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.860 aktien down -1.84% SBO AG 26.900 aktien up +0.56% Telekom Austria AG 9.590 aktien up +0.42% UNIQA Insurance Group AG 12.220 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 61.50 aktien up +0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.450 aktien up +1.14% Wienerberger AG 29.080 aktien down -0.07% voestalpine AG 28.620 aktien up +1.63%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Bekannte Kult-Disco ist pleite

Club-Szene

Bekannte Kult-Disco ist pleite

05.09.25, 14:37
Teilen

Nach monatelangen Gerüchten ist es fix: Eine der bekanntesten Diskotheken von Linz sperrt endgültig zu.

Der Musikpark A1 war über Jahre ein Fixpunkt im Linzer Nachtleben. Tausende feierten dort ihre ersten Partys, tanzten bis in die Morgenstunden und machten die Disco zum Kult. Doch schon seit Monaten herrschte Funkstille auf Social Media – jetzt ist klar, warum.

Laut Medienberichten wurde über die Betreiberfirma bereits im Juni am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Damit ist das Ende endgültig besiegelt. Die Türen in der Hamerlingstraße 42 bleiben dauerhaft geschlossen.

Versuche der Rettung

Die neuen Betreiber wollten den Club mit besserem Sicherheitskonzept, Rap-Acts und Social-Media-Marketing neu beleben. Doch aus dem geplanten Neustart wurde nichts. Zuletzt häuften sich Berichte über Ärger beim Einlass und Ausschreitungen, der Ruf des A1 litt zunehmend.

Schwerer Schlag für Linzer Jugend

Für viele Linzerinnen und Linzer ist das Aus ein schwerer Schlag. Auch wenn die Disco nicht unumstritten war – das A1 gehörte zur Stadt wie kaum ein anderer Club. "Gemma A1" – für viele Linzer war das jahrelang die Standard-Antwort, wenn’s ums Fortgehen ging.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden