Eine Billion Dollar: Tesla plant Rekordvergütung für Musk

Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, soll bis zu eine Billion Dollar erhalten, schlägt der Verwaltungsrat von Tesla vor.

Der Verwaltungsrat von Tesla hat für Firmenchef Elon Musk ein Vergütungspaket von bis zu einer Billion Dollar (rund 860 Mrd. Euro) vorgeschlagen. Bei Erreichen der ehrgeizigen Ziele winken Musk bis zu 1.000 Mrd. Dollar, wie der US-Elektroautobauer am Freitag mitteilte.

Höchstes Vergütungspaket der Menschheitsgeschichte

Sollte es genehmigt werden, wäre es das bisher höchste Vergütungspaket der Geschichte. Der Plan unterstreicht die Strategie von Tesla, sich unter Musks Führung vom Autobauer zum Technologiekonzern zu wandeln.

Die Ziele dürften an das Wachstum bei KI-gesteuerten Produkten und autonomen Systemen gebunden sein. Der Verwaltungsrat von Tesla hatte Anfang des Jahres ein Übergangsvergütungspaket für Musk von rund 29 Mrd. Dollar in Form von gesperrten Aktien genehmigt. Es soll ihn bis mindestens 2030 an der Konzernspitze halten, während Tesla auf eine KI-fokussierte Strategie umschwenkt.