Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.540 aktien equal +0% Andritz AG 60.95 aktien up +2.52% BAWAG Group AG 112.50 aktien up +0.81% CA Immobilien Anlagen AG 22.380 aktien up +0.72% CPI Europe AG 18.230 aktien up +0.16% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien equal +0% EVN AG 22.800 aktien down -0.65% Erste Group Bank AG 82.65 aktien down -0.36% Lenzing AG 26.400 aktien up +0.96% Mayr-Melnhof Karton AG 80.40 aktien up +0.37% OMV AG 46.680 aktien up +0.09% Oesterreichische Post AG 28.850 aktien down -0.69% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.020 aktien down -1.29% SBO AG 26.850 aktien up +0.37% Telekom Austria AG 9.590 aktien up +0.42% UNIQA Insurance Group AG 12.200 aktien down -0.16% VERBUND AG Kat. A 61.40 aktien up +0.49% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.350 aktien up +0.91% Wienerberger AG 29.100 aktien equal +0% voestalpine AG 28.640 aktien up +1.7%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Eine Billion Dollar: Tesla plant Rekordvergütung für Musk
© getty

Mega-Summe

Eine Billion Dollar: Tesla plant Rekordvergütung für Musk

05.09.25, 13:55
Teilen

Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, soll bis zu eine Billion Dollar erhalten, schlägt der Verwaltungsrat von Tesla vor.

Der Verwaltungsrat von Tesla hat für Firmenchef Elon Musk ein Vergütungspaket von bis zu einer Billion Dollar (rund 860 Mrd. Euro) vorgeschlagen. Bei Erreichen der ehrgeizigen Ziele winken Musk bis zu 1.000 Mrd. Dollar, wie der US-Elektroautobauer am Freitag mitteilte.

Höchstes Vergütungspaket der Menschheitsgeschichte

Sollte es genehmigt werden, wäre es das bisher höchste Vergütungspaket der Geschichte. Der Plan unterstreicht die Strategie von Tesla, sich unter Musks Führung vom Autobauer zum Technologiekonzern zu wandeln.

Die Ziele dürften an das Wachstum bei KI-gesteuerten Produkten und autonomen Systemen gebunden sein. Der Verwaltungsrat von Tesla hatte Anfang des Jahres ein Übergangsvergütungspaket für Musk von rund 29 Mrd. Dollar in Form von gesperrten Aktien genehmigt. Es soll ihn bis mindestens 2030 an der Konzernspitze halten, während Tesla auf eine KI-fokussierte Strategie umschwenkt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden