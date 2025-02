Warnung an Bevölkerung: Kampfhubschrauber fliegen über Deutschland

Deutschland führt laute Militärübungen durch. In den kommenden Nächten werden Kampfhubschrauber - die sogenannten "Tiger" - direkt über den Dächern der Bevölkerung fliegen.

Die deutsche Bundeswehr warnt jetzt vor Übungsflügen, die nah über den Dächern in mehreren Bundesländern stattfinden sollen. Beunruhigend nah!

Betroffen sind Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ein Schreckenszenario, wenn man sich vorstellt, von dem Lärm eines Kampfhubschraubers im eigenen Wohnviertel aufzuwachen.

Besorgniserregenden Nähe zu den Häusern

Mit der besorgniserregenden Nähe zu den Häusern sind Tiefflüge mit der Tiger-Flotte gemeint, die in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant sind. Die jungen Soldaten müssen üben. Und wie man es nicht anders kennt: Erst mit der Praxis lernt man, wie es richtig geht. Zu hoffen bleibt, dass die Übung niemals zum Ernstfall wird.

Erhöhte Lärmbelästigung

Das Militär warnt selbst, dass es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelästigung kommen könnte. Die Tiger düsen unter anderem über die Städte Göttingen (Niedersachsen), Mühlhausen (Thüringen) und Warburg (Nordrhein-Westfalen). Auch hessische Städte werden Ziele des Piloten-Traininsgs sein. Um die Störungen in der Nacht so gering wie möglich zu halten, wolle man versuchen, das Übungsgebiet stetig zu wechseln.

Technik-Probleme

Die Tiger waren in Vergangenheit nicht unproblematisch. 2019 sind vorübergehend alle Helikopter der Baureihe aus dem Verkehr gezogen worden. Grund dafür seien "verheerende Technik-Probleme" gewesen. Die Tiger sind im Normalfall in der Lage, Panzerfahrzeuge in bis zu sieben Kilometer Entfernung zu zerstören.