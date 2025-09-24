Alles zu oe24VIP
Wasser auf der Erde ist älter als unser Sonnensystem
Wasser auf der Erde ist älter als unser Sonnensystem

24.09.25, 13:03
Die Sonne ist älter als die Erde – doch das Wasser auf unserem Planeten existierte schon, bevor unser Stern zu leuchten begann. Das zeigen Analysen von Wasserstoff-Isotopen, die auf eine kosmische Herkunft verweisen. 

Die Sonne entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren durch den Kollaps einer gigantischen Gas- und Staubwolke. Erst aus den Resten dieses Materials formten sich Erde und die anderen Planeten. Neuere Studien legen nahe, dass das Wasser auf unserem Planeten eine noch ältere Geschichte erzählt.

Forscher konnten nachweisen, dass viele Wassermoleküle aus interstellaren Eispartikeln stammen, die bereits in molekularen Wolken existierten – Milliarden Jahre bevor die Sonne überhaupt entstand. Diese Körnchen konservierten die chemischen Bausteine, die später die Ozeane, Flüsse und sogar die Polkappen der Erde speisten.

Damit ist das Wasser, das wir trinken, ein direkter Zeuge uralter kosmischer Prozesse. Wissenschaftler sprechen von einem „Zeitkapsel-Effekt“: In den Molekülen steckt eine Geschichte, die lange vor der ersten Strahlung der Sonne begann.

