Wegen Handgepäck-Gebühren: Billig-Airlines zu Millionen-Zahlungen verdammt

Der Europäische Gerichtshof geht jetzt gegen Billig-Fluganbieter wie Ryanair, Wizz Air und Co. vor und will erhebt Strafzahlungen in Millionenhöhe. So reagieren die Airlines:

Günstige Airlines wie Ryanair und Wiz Air und Co. sollen Millionenstrafen zahlen, weil sie extra Gebühren für Handgepäck erheben - das kennt man. Falsche Unterschriften? Trump erklärt Bidens Begnadigungen für ungültig

Kanye West klagt über Kim: "Besuch meiner Kinder ist wie Gefängnis-Aufenthalt"

Peinlich! Reporterin schlägt Trump Mikro ins Gesicht Aufschläge übersteigen Ticketpreis Zum Ticketpreis kommen meist Aufschläge für Extras wie Sitzplatzwahl, Handgepäck, Umbuchung oder Stornierung. Ausnahmen sind oftmals so kleine Taschen oder "Koffer", die unter den Sitz passen. Die Preise für diese Extra-Buchungen sind manchmal so teuer, dass sie den preis des bloßen Flugtickets übersteigen. Genau das passt dem EuGH nicht - jetzt sind die Airlines zu Strafzahlungen verdammt. Die Airlines wollen jetzt dagegen Berufung einlegen. Für die europäische Justiz hingegen ist das Reisen mit regulärem Handgepäck eine Notwendigkeit, die nicht zu Extrakosten führen sollte.