Kanye West klagt über Kim: "Besuch meiner Kinder ist wie Gefängnis-Aufenthalt"

Kanye West wettert gegen die „Kardashian-Mafia“ und vergleicht den Besuch seiner Kinder jetzt sogar mit einem „Gefängnisaufenthalt“. Dabei eskaliert gerade der Streit zwischen Kim und Kanye dramatisch wegen dem neuen Song des Rappers - wo es unter anderem um P. Diddy geht.

Kim droht Kanye West mit einer Klage mitten im Familiendrama um den neusten Song des Rap-Vaters. Denn dieser zieht darin die gemeinsame Tochter North jetzt indirekt in den P- Diddy Skandal mit hinein!

Besuch wie im Gefängnis

Der Besuch bei seinen Kindern bei Kim Zuhause sei mit einem Gefängnisbesuch zu vergleichen, beklagt sich Kanye West und bezeichnet die Familie als „Kardashian-Mafia".

Denn er hat seine Ex-Frau Kim wütend gemacht hat, indem er die gemeinsame Tochter Northim Song erwähnt, wo auch der Sexualstraftäter und Rapper P. Diddy im Text vorkommt und als Kumpel besungen wird.

Drohungen am Kim

Der Rapper hatte zuvor auf X Drohtexte von seiner Ex-Frau geteilt - und wieder gelöscht -, in denen er drohte, mit ihr „in den Krieg zu ziehen“, nachdem er einen Song von Diddy veröffentlicht hatte, in dem Norths Stimme vorkommt. Kim drohte ihm wiederum mit einer Klage, denn sie wollte die Veröffentlichung des Songs stoppen - ist dabei aber gescheitert.

Am Samstag postete West auf X einen neuen Song mit dem Titel LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE, in dem offenbar Diddy, Diddys Sohn Christian 'King' Combs und North mitspielen.

Rechts- & Kinderstreit und noch vieles mehr ...

Er behauptete auch, dass seine „Rechte von der Kardashian-Mafia, Hulu und Disney weggenommen wurden“ und bezeichnete alle Stars, die eine Meinung über ihn haben, als „Sklaven der Juden“.

Er fügte hinzu: „Ja, ich habe Streit mit Leuten, die mein Konto eingefroren haben, die mir meine Kinder weggenommen haben und die versucht haben, mich ins Gefängnis zu stecken“.