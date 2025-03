Mega-Aufblaspuppe: "Furchterregend!" Kim Kardashian schockt Fans mit Werbeaktion

Ob sie sich mit dieser Aktion einen Gefallen getan hat?

Das ging wohl daneben! Kim Kardashians neuester SKIMS-Marketing-Gag wurde von den Fans ordentlich belächelt.

Mehr zum Thema

Am Times Square

Für die Werbekampagne der Bekleidungsmarke des Reality-TV-Stars (44) wurde am Dienstag mitten auf dem Times Square in New York City eine fast 20 Meter hohe Puppe, in Form von Kim im Bikini installiert.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Marke gefeiert

Mit der Installation wird die neue Bademodenkollektion der Marke gefeiert. Die vollbusige Aufblaspuppe trägt ein knappes blaues Dreiecksoberteil und -unterteil, das identisch mit dem ist, das die vierfache Mutter bei einem Fotoshooting vor kurzem getragen hat.

Fans machen sich lustig

Nachdem die Installation mitten in der Stadt aufgetaucht war, machten sich die Fans im Internet schnell darüber lustig: „Die Kim-Puppe sieht aus, als wäre es ihr peinlich, dort zu sein“, schrieb einer.

Kommentare aus dem Netz

Andere bezeichneten den riesigen Ballon als „furchterregend“ und scherzten, dass die Zuschauer „um ihr Leben rennen“ sollten. Ein anderer Kommentar lautete: „Das ist mehr als seltsam. 'Nee, da gehen Kinder vorbei. Das geht echt nicht.', "Ich liebe Skims und das ist so schrecklich“, fügte ein anderer hinzu. "Solch eine unrealistische Darstellung eines Frauenkörpers“.