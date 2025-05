Wer am Gardasee Alkohol trinkt, muss 500 Euro Strafe zahlen

In der Gemeinde Limone sul Garda trat eine neue Regelung in Kraft. Wer mit Alkohol erwischt wird, muss eine Strafe zahlen.

Der beliebte Urlaubsort Limone sul Garda befindet sich am Westufer des Gardasees. Touristen müssen sich auf eine neue Regelung einstellen.

Neue Verordnung

Die 1.100-Seelen-große Gemeinde will mit einer neuen Verordnung dem Alkoholkonsum den Kampf ansagen. Laut dieser ist der Besitz und Konsum von alkoholischen Getränken an bestimmten Orten verboten. Auf Straßen, Plätzen, in Gärten, Parks, öffentlichen Flächen und in deren Umgebung ist dies der Fall. Die Regel gilt im gesamten Gemeindegebiet vom 19. April, 0:00 Uhr, bis 1. November, 0:00 Uhr.

Auf genehmigten Flächen machen hierbei eine Ausnahme. Ebenso zählt die Regelung bei von der Gemeindeverwaltung organisierten Veranstaltungen nicht. Diese müssen in einem zuvor ausgewiesenen oder gesperrten öffentlichen Bereich stattfinden.

Transport geregelt

Der Transport von Getränken in hermetisch verschlossenen und/oder versiegelten Behältern ist gestattet, nur wenn diese bis zur Privatwohnung oder Unterkunft gebracht werden. Bars und Cafés dürfen auch keine alkoholischen Getränke zum Mitnehmen verkaufen. Ausnahme ist der oben geschilderte Transport.

Wer die Regelung nicht einhält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann eine Strafe von 25 bis 500 Euro erhalten.

Der Grund

Durch den Tourismusandrang kommt es, vor allem in Kombination mit Alkoholkonsum, zu Problemen im öffentlichen Bereich, so die Gemeinde. Ebenfalls werden Getränkeverpackungen zurückgelassen und verstreut herumliegen, wodurch das Stadtbild beeinträchtigt wird.