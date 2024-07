Wilde Ausschreitungen nach Messer-Amok in England

Nach dem drei Kinder bei einem Messer-Amok starben, während sie zu Taylor Swift tanzten, kam es in England zu wilden Protesten und Ausschreitungen.

Ein wütender Mob ist in einer Wohnstraße in Southport aufgetaucht, in der Nähe des Ortes, an dem ein Messerangriff stattfand, bei dem drei Kinder ums Leben kamen.

Polizei wurde verletzt

Beamte, die vor Ort waren, erlitten Verletzungen, als sich vor einer örtlichen Moschee Chaos ausbreitete. Randalierer haben Steine, Flaschen und Ziegel auf die Polizei geworfen, wobei einige Beamte Verletzungen erlitten haben.

Today should've been about those innocent little souls in Southport.



Not this: pic.twitter.com/cyEWeQBEtw — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 30, 2024

Junge Mädchen wurden getötet

Bei den drei bei dem Angriff getöteten Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um junge Mädchen im Alter zwischen sechs und neun Jahren. Die neunjährige Alice Aguiar aus Portugal war das erste Opfer, das benannt wurde. Die Polizei von Merseyside nannte die anderen dann die sechsjährige Bebe King und die siebenjährige Elsie Dot Stancombe. Sechs Kinder befanden sich nach dem Angriff in einem kritischen Zustand, zwei Erwachsene kämpften ebenfalls um ihr Leben.