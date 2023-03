× Wilde Sex-Partys im Dienst: Jetzt spricht die Skandal-Polizistin

Polizistin Maegan Hall (26) hatte mit 7 Kollegen Sex - auch während des Dienstes.

Ein Sex-Skandal erschüttert die Polizei in den USA. Acht Beamte des Polizei-Reviers in La Vergne im Bundesstaat Tennessee wurden suspendiert, weil sie wiederholt miteinander Sex hatten. Die Station in La Vergne mutierte dabei fast schon zu einem Swingerclub. Die Beamten schickten sich Nackt-Bilder, schliefen auch während der Dienstzeit miteinander und feierten zudem wilde Sex-Partys im Pool und Hotelzimmern. Der Bürgermeister der Stadt bekam schließlich Wind von der Sache und leitete eine Untersuchung ein. Nun wurden sechs Beamte gekündigt, zwei Beamte wurden nur vorübergehend suspendiert.

Im Untersuchungsbericht kommt die einzige Frau des Reviers besonders schlecht weg. Meagan Hall soll in einer offenen Ehe leben, habe Alkoholprobleme und soll sogar im Dienst mit ihrer Waffe russisches Roulette gespielt haben.

Die Skandal-Polizisten gab dem Newschannel 5 nun ein Exklusivinterview, in dem sie den Sex zugab. Gleichzeitig betonte Hall aber auch, zum belästigt und genötigt worden zu sein. „Die meisten Leute sagen, dass ich Nein sagen hätte können. Das habe ich auch getan, doch sie wollten das nicht akzeptieren. Schließlich habe ich dem Druck nachgegeben. Meine Vorgesetzten haben sich zusammengetan, um meine Schwächen. Sie haben es zu ihrem sexuellen Vergnügen getan“

Das sind die 7 Sex-Partner

Sergeant Lewis Powell und Maegan führten eine monatelange Affäre, während der Dienstzeit gab es Oralverkehr

Patrol Officer Patrick Magliocco gestand den Sex. Auch er ist verheiratet, behauptet aber, mit seiner Frau eine offene Beziehung zu führen.

Patrol Officer Juan Hugo-Perez verschickte scharfe Fotos an seine Kollegin. So kam es zum Sex.

Patrol Officer Gavin Schoeberl tauschte lediglich ein paar Nacktbilder mit Hall aus,so entkam er einer Suspendierung

Obwohl Officer Larry Holladay mit Maegan Hall ebenfalls Sex hatte, er darf im Dienst bleiben

Detective Seneca Shields gestand Oralsex mit Hall im Fitnessstudio des Reviers

Sergeant TyMc Gowan gestand, dass er zweimal Sex mit der Kollegin hatte

Swinger-Partys und Oralsex auf Revier

Die mittlerweile suspendierte Polizistin gestand in mehreren Verhören ihr Treiben. In einem 61-Seiten Protokoll legt sie alles offen: Die Polizistin fragte Kollegen nach Dreiern und lud sogar zum Strip-Uno ein! Auch soll sie einigen Beamten einen Partner-Tausch vorgeschlagen haben. Sie gesteht, sie sei die treibende Kraft hinter den Sex-Affären gewesen.

Ehemann will Sex-Polizistin zurück

Auch zur Beziehung mit ihrem Ehemann rechtfertigt sie sich: „Mein Mann und ich standen quasi kurz vor der Trennung. Ich wurde dumm, ich wurde verzweifelt und Männer sind Männer und sie stecken ihren P... in alles!“

Besonders skurril ist, dass Halls Noch-Ehemann aktuell um seine Frau kämpft.

Schmuddel-Aus wegen Eifersucht

Der Schmuddel-Skandal flug übrigens aus Eifersucht auf. Denn die Polizei-Kollegen waren rasend vor Neid, dass es mindestens einer war, der alles verriet!

Mittlerweile schieben sich alle beteiligten Polizisten gegenseitig die Schuld in die Schuhe, dass der Fall eskaliert ist.

In den USA ist der Sex-Skandal um die Polizei von La Vergne (US-Bundesstaat Tennessee) längst höchst präsent. Auch hunderte Parodie-Videos gehen viral, stündlich werden mehr skurrile Details bekannt.