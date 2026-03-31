Winter-Walze rollt an: In diesen Bundesländern herrscht jetzt Schnee-Alarm

Österreich verwandelt sich in den nächsten Tagen wieder in eine Winterlandschaft. Besonders im westlichen Bergland sorgt kalte Luft aus Nordwesten für ordentlich Neuschnee und unbeständiges Wetter.

Am Dienstag hält die Zufuhr von höhenkalter Luft weiter an, was vor allem in den Nordalpen für wiederholte Schneefälle sorgt. Auch im Osten des Landes kommt es zeitweise zu Niederschlägen, während es im Süden überwiegend trocken bleibt. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei im Tagesverlauf zwischen 500 und 700 Metern. Bei Temperaturen von 4 bis 11 Grad bleibt es für die aktuelle Jahreszeit deutlich zu kühl, dazu weht teils kräftiger Wind aus Nordwest.

Alarmstufe Rot im Westen

Die Österreichische Unwetterzentrale (uwz.at) hat bereits reagiert und für mehrere Bundesländer erhöhte Warnungen ausgegeben. Besonders intensiv schneit es weiterhin in Vorarlberg und Tirol, wo aktuell die Warnstufe Rot gilt. Aber auch in Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark ist Vorsicht geboten: Hier wurde stellenweise die Warnstufe Orange wegen starken Schneefalls ausgerufen.

Der Mittwoch zeigt sich an der Alpennordseite weiterhin spätwinterlich und trüb. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 und 700 Metern muss immer wieder mit Schneefall gerechnet werden, der erst gegen Abend langsam nachlässt. Abseits der Bergregionen bleibt es meist trocken bei aufgelockerter Bewölkung. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 13 Grad, wobei es im Weinviertel am mildesten wird.

Sonne zum Gründonnerstag

Am Donnerstag lockert das Wetter langsam auf. Vor allem von Vorarlberg bis Osttirol lässt sich die Sonne blicken, während im Norden und Osten ein Mix aus Sonne und Wolken dominiert. In den östlichen Nordalpen können sich noch dichtere Wolken halten, die lokal für etwas Regen sorgen. Die Schneefallgrenze steigt auf etwa 1.000 Meter an und in weiten Teilen Österreichs bleibt es trocken.

Mildere Werte am Karfreitag

Zum Karfreitag beruhigt sich die Wetterlage spürbar. Restwolken entlang der Voralpen verziehen sich schnell und machen Platz für die Sonne. Besonders im östlichen Flachland zeigt sich der Tag von seiner freundlichen Seite. Der lebhafte West- bis Nordwestwind im Donauraum lässt gegen Abend nach. Die Temperaturen steigen pünktlich zum Start ins Osterwochenende auf angenehmere 8 bis 16 Grad.