Wütender Wanderer regt sich auf: "Sie wandern im BH, um braun zu werden"

Ein erfahrener Südtiroler Alpinist rechnet in einem Leserbrief mit "riskanten" Berggehern ab.

Während er und seine Gefährten sorgfältig eine Tour am Sasso Nero vorbereitet haben – mit Eispickel, Steigeisen und Seil – begegneten sie hunderten Wanderinnen und Wanderern, die in Turnschuhen und teils sogar im BH unterwegs waren. Für den Alpinist Paolo Acler ist dieses Verhalten verantwortungslos und ärgerlich.

„Eine neue Spezies“ am Berg

In seinem Leserbrief an die Zeitung "Il Dolomiti" schreibt Acler: "Ich bin ein Dinosaurier, umgeben von einer neuen Spezies." Besonders eine Szene auf 2700 Metern sei ihm im Gedächtnis geblieben: Eine junge Frau sei im BH und einem Body über ein Geröllfeld abgestiegen. Auf seine ironische Frage, ob es ein niedriger Klettergurt sei, habe sie lachend erklärt: "Ach nein, so kann ich mich sonnen, sonst werde ich nicht braun."

Aufreger über riskantes Verhalten

Auch auf andere problematische Situationen geht der Mann ein: Wanderer in glatten Kreppsohlen, Männer in niedrigen Turnschuhen oder ein keuchender Berggeher, der barsch Platz gefordert habe. Für ihn sind solche Begegnungen Beispiele für riskantes Verhalten in den Bergen.

Hoffnungsschimmer am Gipfel

Trotz seiner harschen Kritik schließt Acler mit einer positiven Beobachtung. Im Lovello-Trippbachtal habe er eine Familie getroffen, deren Kinder korrekt ausgerüstet gewesen seien. "Sie machen uns Hoffnung", schreibt er in seinem Brief.