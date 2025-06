Zirkusartistin stürzt von Rooftop-Pool 15 Meter in den Tod

Sie liebte das Risiko. Doch ihr Balanceakt am Rande eines Swimmingpools auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket endete für die ukrainische Zirkusartistin Veronika Kobzova dieses Mal tödlich.

Kobzova verbrachte mit ihren Freundinnen in einer Villa im thailändischen Ort Chalong ihren Urlaub. In der Nacht auf Samstag traf, laut dem lokalen Portal "The Phuket News", die 28-Jährige eine folgenreiche Entscheidung.

Sie hielt sich mit zwei Freundinnen im Rooftop-Pool auf. Die beiden Augenzeugen berichteten gegenüber der Polizei, dass Kobzova gegen 3:30 Uhr auf dem Rand des Beckens entlanglief. Sie rutschte plötzlich aus und stürzte vom dreistöckigen Gebäude 15 Meter in die Tiefe. Die beiden Augenzeugen alarmierten sofort den Rettungsdienst.

Von diesem Dach stürzte die Ukrainerin in den Tod. © Chalong Police

Ärzte konnten nicht mehr helfen

Dieser brachte sie ins Krankenhaus von Chalong. Kobzova wurde um 4:02 Uhr eingeliefert. Gegen 4:28 Uhr erklärten die Ärzte sie für tot. Die Behörden glauben, dass die Ukrainerin im Krankenwagen schon ihren schweren Kopfverletzungen erlag.

Entstamm einer Zirkusfamilie

Kobzovas Leichnam wurde für eine Autopsie in ein anderes Krankenhaus auf der Insel Phuket überliefert, so offizielle Angaben. Kobzova war vermutlich zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Laut den Augenzeugen trank die Ukrainerin vor dem Sturz Bier. Forensiker untersuchen auch den Unglücksort.

Veronika Kobzova war fast zwei Jahrzehnte als Zirkusartistin aktiv. Ihre Familie ist die renommierte Zirkusfamilie Kobzov. Sie trat schon mit zwölf Jahren auf. Vor ihrem Tod lebte Kobzova in Asien und performte hauptsächlich in Thailand.