lignano
© APA

Vermisst

Zwei Österreicher verschwanden im Meer: Suchaktion in Lignano

17.08.25, 16:13
Momente großer Besorgnis in Lignano Sabbiadoro: Zwei junge österreichische Touristen wurden nach einem Schwimmausflug im Meer vermisst. 

Die Sorge um die beiden Jugendlichen begann am Sonntagnachmittag, als sie nicht von ihrem Schwimmausflug zurückkehrten. Laut ersten Berichten hatten sich der junge Mann und die junge Frau für einen Tauchgang von der Küste entfernt, um ins offene Meer zu schwimmen.

Hubschrauber kreisen um Strand

Wie das Online-Medium Messagero Veneto auf seiner Seite berichtete, sollen es der junge Mann und die junge Frau aus eigener Kraft nicht mehr geschafft haben, an den Strand zu gelangen. Die Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert. Die Küstenwache setzte sofort ihre Boote ein, unterstützt von weiteren in der Nähe befindlichen Schiffen. Zur Verstärkung der Suche wurde ein Hubschrauber eingesetzt, der die Küste überflog und das Meer vor Lignano präzise absuchte.

Am Sonntagabend kam die erlösende Meldung: Die beiden seien wohlauf wieder aufgefunden worden.

