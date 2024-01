Achseln, Ketchup & Co.: So schlimm soll Donald Trump riechen

Donald Trump soll laut einem republikanischen Parteikollegen und ehemaligen Kongressabgeordneten nicht gerade einen angenehmen Körpergeruch haben.

Dass Donald Trump mit seiner Art oft aneckt, ist nicht erst seit seiner US-Präsidentschaft von 2017 bis 2021 bekannt. Der 77-Jährige nimmt sich kein Blatt vor den Mund und geht gerne auf Konfrontationskurs mit seinen Gegner – egal ob politisch oder privat.

Nun schickt sich Trump an, erneut US-Präsident zu werden und Amtsinhaber Joe Biden aus dem Weißen Haus zu jagen. Dabei erhält er jedoch auch aus dem Lager der Republikaner Gegenwind, während die internen Vorwahlen um den Kandidaten der Partei noch laufen. Einer, der Trump so gar nicht leiden kann, ist Adam Kinzinger. Er war von 2011 bis 2023 Kongressabgeordneter und vertrat den 16. Distrikt des Bundesstaats Illinois im US-Repräsentantenhaus.

So wird Trumps Geruch beschrieben

In seinen öffentlichen Äußerungen zieht Kinzinger regelmäßig über Trump her – auch über seinen Geruch. Im Interview mit The MeidasTouch Network beschreibt er den eigentümlichen Körpergeruch des Ex-US-Präsidenten so: "Es ist nicht gut. Wie kann man das beschreiben... man nehme Achselhöhlen, Ketchup, einen Hintern und Make-up und gebe das alles in einen Mixer und fülle es als Parfüm ab. Das ist es in etwa."

#TrumpSmellsLikeAss



Former GOP congressman Adam Kinzinger describes Donald Trump’s lingering stench:



"He smells like arm pits, ketchup, makeup, and ass."pic.twitter.com/MOi3lisYOz — Roshan Rinaldi (@Roshan_Rinaldi) December 29, 2023

Grundlage von Kinzingers Aussagen ist ein Posting auf X, dass der Republikaner bereits rund zwei Wochen zuvor abgesetzt hatte. Darin witzelte er über Trumps Geruch: "Tragt eine Maske, wenn ihr könnt."