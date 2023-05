Biden will Charles III. im Juli treffen

Der US-Präsident ist bei der Krönung nicht anwesend.

US-Präsident Joe Biden hat ein Treffen mit dem britischen König Charles III. für Juli in Aussicht gestellt. Er werde vor oder nach dem NATO-Gipfel in Vilnius in London Stopp machen, um mit Charles "über das Thema zu sprechen, das ihn am meisten interessiert, die Umwelt", sagte Biden in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender MSNBC. An der Krönungszeremonie Charles' am Samstag nimmt der US-Präsident nicht teil.

Der NATO-Gipfel in Litauens Hauptstadt findet am 11. und 12. Juli statt. Biden wird am Samstag bei der Krönung von Charles III. und dessen Frau Camilla von First Lady Jill Biden vertreten. Anfang April hatte Präsident Biden Charles zu dessen Thronbesteigung gratuliert.

Durch den Tod von Elizabeth II. am 8. September war Charles nach Jahrzehnten im Wartestand zum König von Großbritannien und 14 weiteren Commonwealth-Staaten geworden.