Britischer Ex-Premier Cameron ist jetzt ein Lord

Seit Montag ist David Cameron der neue Außenminister der britischen Regierung unter Premierminister Rishi Sunak. Damit ging auch ein neuer Titel einher.

Der frühere britische Premierminister David Cameron darf sich künftig Lord Cameron of Chipping Norton nennen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag. Cameron war am Montag von Premierminister Rishi Sunak zum neuen Außenminister ernannt worden. Gleichzeitig wurde er zum Baron erhoben und auf Lebenszeit ins britische Oberhaus berufen. Sein genauer Titel wurde erst am Freitag bekannt gegeben.

Cameron hat enge Beziehungen zu dem Ort Chipping Norton, der in der als Cotswolds bekannten Landschaft in der Grafschaft Oxfordshire liegt. Mitglieder der Regierung müssen in Großbritannien laut Gewohnheitsrecht entweder dem Unterhaus oder dem Oberhaus angehören. Die offizielle Aufnahmezeremonie soll am Montag erfolgen.

Cameron war 2016 als Premierminister zurückgetreten, nachdem die Briten in dem von ihm anberaumten Referendum für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt hatten. Er hatte damals für den Verbleib seines Landes in der EU geworben.