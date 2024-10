Der 'schlanke' Vance: Photoshop-Eingriffe sorgen nach TV-Debatte für Wirbel

Nach der TV-Debatte sorgt ein bearbeitetes Foto von JD Vance für Gelächter im Netz – mit Photoshop zur 'schlanken' Wahrheit?

Der Republikaner Mike Collins postete nach der TV-Debatte der US-Vizekandidaten JD Vance und Tim Walsh ein Foto des Republikaners Vice auf X (ehemals Twitter). Dazu schrieb er "Gm" (Good morning).

Was er allerdings nicht dazuschrieb, jedoch auffiel: Das Foto wurde bearbeitet - zu Vances vermeintlichen Vorteil. Eine markante Kinnpartie, keine grauen Haare, eine schmalere Nase, allgemein erschlankt,... Collins zeigte all seine Photoshop-Kenntnisse, um Vance deutlich attraktiver erscheinen zu lassen.

X-User machen sich lustig

Das Ganze blieb natürlich nicht unbemerkt. Zahlreiche Nutzer posteten ebenfalls Bilder von Vance, auf denen der Vize-Kandidat von Donald Trump einer Photoshop-Kur unterzogen wurde. "Night fat, morning skinny" (Abends dick, morgens schlank), schrieb ein User dazu. "This is odd behaviour" (Das ist ein seltsames Verhalten), postete ein anderer. "So you agree, you think Vance could benefit from gender-affirming photoshop edits..." (Sie stimmen also zu, dass Vance von geschlechtsspezifischen Photoshop-Bearbeitungen profitieren könnte ...) war ebenfalls zu lesen.