oe24.at Welt Weltpolitik © Getty Jetzt abstimmen! Die oe24-Frage der Woche – Trump-Plan: Soll die USA uns aus der EU herausholen? 11.12.25, 11:59 Teilen Die oe24-Frage der Woche – Trump-Plan: Soll die USA uns aus der EU herausholen? Jetzt abstimmen! Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. Die Top-Stories vom oe24 E-Paper Wilder Poker mit Grünen um das "Günstiger-Strom-Gesetz" Selenskyj traf Papst in Castel Gandolfo Neue Regeln für Raucher: Was sich in Österreich ändert, welche Zigaretten verboten werden "Höllen-Nachbar" terrorisierte Bewohner und beschädigte sogar Kinderwagen Digitaler Beleg soll "Zettelwirtschaft" beseitigen Silber weiter im Höhenflug - Rekord über 61 US-Dollar Neue Fotos von Jacques und Gabriella zum 11. Geburtstag Schon wieder: Aggressive Frau drehte in Wiener Spital durch Zuckerbäckerball 2026: Birgit Sarata enthüllt süßes Stargast-Geheimnis Fake-Schamanin "Amela" auf der Flucht: Vier Jahre Haft für Schwiegertochter