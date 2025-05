EU-Außenminister beraten zu Großbritannien, USA, Ukraine

Die Außenministerinnen und -minister der EU kommen am Mittwoch und Donnerstag in Warschau zum informellen Gymnich-Treffen zusammen.

Auf der Agenda stehen Gespräche zu den Beziehungen der EU zu Großbritannien sowie den USA, zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie zur Erweiterung. Der britische Außenminister David Lammy wird ebenso erwartet wie Amtskollegen aus Beitrittskandidatenländern. Für Österreich nimmt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) teil.

Die Treffen finden seit 1974 zwei Mal jährlich statt und sollen laut Ratsangaben die Möglichkeit zur "informellen und offenen Diskussion strategischer Fragen" bieten. Beschlüsse werden dabei keine gefasst. Den Vorsitz im polnischen Armeemuseum in Warschau hat der polnische Außenminister und Vertreter des Ratsvorsitzes Radosław Sikorski gemeinsam mit EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas. Am Mittwoch stehen die Beziehungen der EU zum Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland im Zentrum der Gespräche, am Donnerstag die Ukraine, die USA und die (potenziellen) EU-Kandidatenländer.