Finnlands Regierungschefin: "Habe kein Problem damit, einen Drogentest zu machen"

Nach der Veröffentlichung eines Partyvideos, das Sanna Marin beim Feiern mit Freunden zeigt, steigt der Druck auf die finnische Ministerpräsidentin. Twitter-User zoomten Ausschnitte des Videos heraus, auf denen sie verdächtige Koks-Linien gesehen haben wollen. Nun weht sich Marin gegen den Vorwurf des Drogenkonsums. "Ich habe keine Drogen genommen und habe daher auch kein Problem damit, einen Drogentest zu machen", sagte die 36-jährige Politikerin am Donnerstag vor Journalisten in Helsinki.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8