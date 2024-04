Frau geht vor: Trump gratuliert Melania während Prozess

Die ehemalige amerikanische First Lady Melania Trump hat Geburtstag - und ihr Mann Donald sendete ihr Geburtstagsgrüße von einem besonderen Ort: aus dem Gericht in New York, wo dem Ex-Präsidenten im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar der Prozess gemacht wird.

"Zunächst möchte ich meiner Frau Melania alles Gute zum Geburtstag wünschen. Es wäre schön, mit ihr zusammen zu sein, aber ich bin im Gerichtsgebäude wegen eines manipulierten Prozesses", sagte Donald Trump am Freitag vor dem Gerichtssaal. Der 77-Jährige fügte hinzu, Melania feiere ihren 54. Geburtstag im Bundesstaat Florida, wo er nach der Sitzung auch hinfliegen wolle.

Trump ist im Kontext der Unterdrückung eines Sexskandals vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, er habe den Ausgang der US-Präsidentenwahl 2016 mit der Zahlung von 130.000 Dollar (121.268,66 Euro) Schweigegeld an Porno-Darstellerin Stormy Daniels beeinflussen wollen. Die Transaktion selbst war zwar nicht illegal, bei der Rückerstattung des Geldes an seinen Anwalt Michael Cohen habe Trump jedoch Geschäftsunterlagen gefälscht, um ihren eigentlichen Zweck zu verschleiern, so die Vorwürfe. Die Zahlung der Summe selbst ist unbestritten.

Trump nutzt den weltweit beachteten Strafprozess in New York - den ersten jemals gegen einen ehemaligen US-Präsidenten - regelmäßig für Wahlkampfauftritte vor dem Gerichtssaal. So beschwerte er sich am Freitag erneut über die für sein Empfinden zu niedrige Temperatur in Raum 1530: "Wir haben einen weiteren Tag vor Gericht, ein eiskaltes Gerichtsgebäude. Ich glaube, es ist absichtlich sehr kalt hier", so Trump. "Wir haben ein eiskaltes Gerichtsgebäude, und das ist in Ordnung – es ist einfach in Ordnung", schimpfte Trump trotzdem und suggerierte, dass es sich bei der Sitzungssaal-Temperatur um Schikane gegen ihn persönlich handle: "Es ist ein manipulierter Prozess."