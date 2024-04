× Prozessbeginn: Trump wegen Schweigegeld vor Gericht

oe24-Reporter Bauernebel: "Zwischen Anklage und Verteidigung fliegen die Fetzen"

Obwohl beim Prozessstart eigentlich der Beginn der Geschworenen-Auswahl am Tagesplan stand, flogen zwischen Anklage und Verteidigung gleich die Fetzen. Denn es ging gleich um die Konturen des ganzen Prozesses, also was die Anklage als Beweise vorlegen kann. Trumps Advokaten, darunter Staranwalt Todd Blanche, hielten wortgewaltig dagegen. Richter Juan Merchant urteilte schnell, oft ad-hoc und in dem meisten Fällen gegen Trump.