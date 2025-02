Geheimer Überraschungs-Brief von König Charles an Trump

Der britische Premierminister hat heute Donald Trump getroffen. Bei der Begegnung überreichte Starmer dem US-Präsidenten einen geheimnisvollen Brief, höchstpersönlich von König Charles geschrieben.

Mit den Worten: "Das ist wirklich etwas Besonderes, das hat es noch nie gegeben“, wandte sich Keir Starmer an Donald Trump. Er übergab dem US-Präsidenten den Brief.

Von König Charles eingeladen

Der Premierminister enthüllte auf der Pressekonferenz, dass Trump von König Charles zu einem zweiten Staatsbesuch eingeladen worden war. Damit ist er der erste gewählte politische Führer der Neuzeit, der von einem britischen Monarchen zu zwei Staatsbesuchen eingeladen wurde.

Starmer erklärte: „Es ist mir eine Freude, einen Brief von Seiner Majestät dem König zu überbringen. Er sendet natürlich seine besten Wünsche und Grüße, aber er hat mich auch gebeten, diesen Brief zu überbringen und ihn zu Ihnen zu bringen. Ich darf Ihnen also einen Brief des Königs überreichen.“ Trump bedankte sich erfreut.

Der US-Präsident nahm die Einladung vor Reportern im Weißen Haus sofort an. „Das ist wirklich etwas Besonderes. Das hat es noch nie gegeben. Das ist beispiellos“, sagte Starmer zu Trump zuvor, als er ihm den Brief überreichte.